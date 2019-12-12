Не уступил дорогу на равнозначной дороге: в Чекалине в ДТП постарадала женщина

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-12T10:48:20+03:00

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В среду, 11 декабря, на улице Белевская города Чекалина, Суворовского района мужчина на «ГАЗ 2790» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по "встречке" и совершил столкновение с автомобилем «LIFAN MYWAY». В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «LIFAN MYWAY», 36-летняя женщина, которая с травмами различной степени тяжести была доставлена в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU