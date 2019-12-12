Житель Тульской области украл из дачи кварцевые часы и мягкие игрушки
Подозреваемый заключен под стражу
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Собственница дачи на улице Лесной в Ясногорске обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что злоумышленник похитил кварцевые часы, радиоприемник, мягкие игрушки и продукты.
Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали безработного ранее судимого 53-летнего жителя села Богословское. Мужчина сознался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU