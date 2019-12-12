Житель Тульской области украл из дачи кварцевые часы и мягкие игрушки

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-12T10:02:41+03:00

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Собственница дачи на улице Лесной в Ясногорске обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что злоумышленник похитил кварцевые часы, радиоприемник, мягкие игрушки и продукты.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали безработного ранее судимого 53-летнего жителя села Богословское. Мужчина сознался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU