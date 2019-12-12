Главная елка Тулы откроется 27 декабря
Туляков ждут сказочный театрализованный парад и выступления артистов
Фот: Алексей ФОКИН
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27 декабря в Туле откроют главную елку города. Мероприятия стартуют с 16.30 и продлятся до 21.00.
Туляков ждет сказочный театрализованный парад. Он пройдет по улице Металлистов и Казанской набережной и площади Ленина.
Также в этот день состоится концертно-развлекательная программа с участием тульских коллективов и исполнителей, выступление артистов российской эстрады. Завершит программу большой праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU