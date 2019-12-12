Два тульских школьника попались на краже газировки и сладостей
В полиции устанавливают обстоятельства происшествия
Фото: Алексей ФОКИН
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Два школьника попались на краже из торгового зала магазина на улице Максима Горького. Они забрали газированные напитки и кондитерские изделия.
Сотрудниками полиции по имеющимся приметам по подозрению в совершении преступления задержали 14-летних учащихся. Юные злоумышленники сознались в содеянном. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU