Два тульских школьника попались на краже газировки и сладостей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-12T09:54:30+03:00

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Два школьника попались на краже из торгового зала магазина на улице Максима Горького. Они забрали газированные напитки и кондитерские изделия.

Сотрудниками полиции по имеющимся приметам по подозрению в совершении преступления задержали 14-летних учащихся. Юные злоумышленники сознались в содеянном. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU