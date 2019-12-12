Город в Тульской области засветилися в вирусном рекламном ролике о борьбе с прыщами
На данный момент число просмотров перевалило за 2 млн человек
Фото: стоп-кадр видео
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Компания-производитель косметических средств выпустила неоднозначный рекламный ролик. По замыслу авторов, действие происходит в городе Щекино. Именно здесь вступает в борьбу с прыщами молодой человек.
Однако в действительности ролик снимали не в Тульской области, а за ее пределами — в районе на окраине Москвы.
Ролик стилизован под популярную компьютерную игру GTA. На данный момент число просмотров перевалило за 2 млн человек.
Впрочем, и сами авторы ролика заявили, что он является художественным вымыслом. Все совпадения случайны.
ИСТОЧНИК KP.RU