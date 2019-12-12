2019-12-12T09:15:33+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу "Газель" и "Шевроле"

В аварии пострадали люди
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 декабря в Новомосковске на ул. Комсомольская столкнулись автомобили "Газель" и "Шевроле Авео". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 20:27.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В аварии пострадали люди.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлечено 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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