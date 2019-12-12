В Тульской области полыхал дом: есть пострадавшие
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 декабря в деревне Грецовка Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:51.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия пострадали люди, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU