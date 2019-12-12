В Тульской области полыхал дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-12T09:09:54+03:00

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11 декабря в деревне Грецовка Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:51.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадали люди, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU