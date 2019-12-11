В Туле открылась художественная выставка «Тридевятая реальность»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-11T17:55:03+03:00

Она продлится до 8 января

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В Доме Крафта открылась художественная выставка «Тридевятая реальность». В экспозиции представлены работы Виталия Сорокина.

Реальный северный ландшафт в его работах наполнен вымышленными, мифологическими персонажами. Лес и природа в целом в творчестве художника предстают как таинственный, полный загадок мир.

Произведения художника хранятся в собрании Тульского областного музея изобразительных искусств, частных коллекциях, галереях России и зарубежья.

Выставка «Тридевятая реальность» продлится до 8 января. Среда - суббота, 10.00-19.00; воскресенье, 11.00 - 19.00. ТИАМ, Дом Крафта, пр. Ленина, 25.

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ИСТОЧНИК KP.RU