В Туле открылась художественная выставка «Тридевятая реальность»
В Доме Крафта открылась художественная выставка «Тридевятая реальность». В экспозиции представлены работы Виталия Сорокина.
Реальный северный ландшафт в его работах наполнен вымышленными, мифологическими персонажами. Лес и природа в целом в творчестве художника предстают как таинственный, полный загадок мир.
Произведения художника хранятся в собрании Тульского областного музея изобразительных искусств, частных коллекциях, галереях России и зарубежья.
Выставка «Тридевятая реальность» продлится до 8 января. Среда - суббота, 10.00-19.00; воскресенье, 11.00 - 19.00. ТИАМ, Дом Крафта, пр. Ленина, 25.
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ИСТОЧНИК KP.RU