2019-12-11T17:55:03+03:00
Звезды

В Туле открылась художественная выставка «Тридевятая реальность»

Она продлится до 8 января
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Доме Крафта открылась художественная выставка «Тридевятая реальность». В экспозиции представлены работы Виталия Сорокина.

Реальный северный ландшафт в его работах наполнен вымышленными, мифологическими персонажами. Лес и природа в целом в творчестве художника предстают как таинственный, полный загадок мир.

Произведения художника хранятся в собрании Тульского областного музея изобразительных искусств, частных коллекциях, галереях России и зарубежья.

Выставка «Тридевятая реальность» продлится до 8 января. Среда - суббота, 10.00-19.00; воскресенье, 11.00 - 19.00. ТИАМ, Дом Крафта, пр. Ленина, 25.

0+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря
Тульские полицейские смогут поклониться мощам святого праведного воина Федора Ушакова
13 декабря в Тульской области огласят приговор по делу кота-наркокурьера
Туляки пожаловались на испачканные сиденья на автовокзале
На уборку свалки на улице Железнодорожной в Туле потратили 16 млн рублей
Школы, детские сады, объекты ЖКХ: на что направят бюджетные деньги в Туле
"Оранжево-красное облако над Тулой": КМЗ будут жестче контролировать
Промышленные предприятия Тульской области потратят более шести млрд рублей на экологию
В Тульской области сотрудник клининговой компании украл сигареты на 800 тысяч рублей
Трое жителей Тульской области попались на краже металлических секций забора
Житель Тульской области умыкнул с городской елки шар, чтобы подарить жене
Туляков приглашают в путешествие по временам года
В Туле будут искать пьяных за рулем и нарушителей правил перевозки детей
МЧС предупредило туляков о тумане
В Тульской области мужчина попал под поезд
Туляки могут сообщить о нарушении закона в военную прокуратуру Западного военного округа
В Туле на ул. Болдина водитель «KIA Cerato» сбил 73-летнего пенсионера
Туляки стали призерами Чемпионата ЦФО России по пауэрлифтингу
Погода в Туле 11 декабря: облачно с прояснениями и +3 градуса
В Тульской области за взятку сотруднику ГИБДД мужчина заплатит более двух млн рублей
В Туле на ул. Рязанской произошло массовое ДТП
Тульское УГИБДД сменило адрес