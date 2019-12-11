СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-11T17:41:09+03:00

Эксперты свой выбор сделали и в пользу Игоря Черевченко

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Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря по мнению РПЛ, спортивного канала и болельщиков.

Футболист отметился голевой передачей во встрече с ЦСКА и сделал дубль в матче с железнодорожниками.

По итогам традиционного опроса в этом месяце эксперты премьер-лиги и спортивного канала свой выбор сделали и в пользу Игоря Черевченко.

Отметим, в декабре тульские оружейники выиграли оба матча – 1:0 у ЦСКА и 4:0 у «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU