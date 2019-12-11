Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря
Эксперты свой выбор сделали и в пользу Игоря Черевченко
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Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря по мнению РПЛ, спортивного канала и болельщиков.
Футболист отметился голевой передачей во встрече с ЦСКА и сделал дубль в матче с железнодорожниками.
По итогам традиционного опроса в этом месяце эксперты премьер-лиги и спортивного канала свой выбор сделали и в пользу Игоря Черевченко.
Отметим, в декабре тульские оружейники выиграли оба матча – 1:0 у ЦСКА и 4:0 у «Локомотива».
ИСТОЧНИК KP.RU