2019-12-11T17:05:47+03:00
Общество

Тульские полицейские смогут поклониться мощам святого праведного воина Федора Ушакова

Икона будет храниться в часовне, которая освящена во имя святого праведного флотоводца
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: Пресс-служба УМВД России по Тульской области
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По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла икона с частицей мощей святого Фёдора Ушакова передана в дар Центру профессиональной подготовки УМВД.

11 декабря состоялся благодарственный молебен. Перед этим Протоиерей Виктор Матвеев пронёс святую икону перед строем сотрудников полиции и возложил ее на аналой в часовне, которая освящена во имя святого праведного флотоводца.

Икона будет храниться здесь постоянно. В будущем все желающие сотрудники полиции смогут поклониться мощам святого праведного воина Фёдора Ушакова.

Святой праведный Фёдор Ушаков - великий флотоводец, защитник Отечества, отважный офицер, который не знал ни одного поражения в бою, обладал волей к победе и беззаветной любовью к Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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