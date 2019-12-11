Туляки пожаловались на испачканные сиденья на автовокзале
Свои негодования они сопроводили фотографиями
Фото: Тула Жесть
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Туляки пожаловались на испачканные птицами сиденья на автовокзале. Свои негодования они выразили в соцсетях и сопроводили фотографиями.
- Ребята, это норм по вашему? Автовокзал - это первое, что видят люди приезжая в наш славный город, - подчеркнула тулячка.
Мнения комментаторов на этот счет разделились. Одни назвали виновниками сотрудников, которые не могут содержать в чистоте территорию, другие высказались против людей, подкармливающих птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU