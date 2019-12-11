На уборку свалки на улице Железнодорожной в Туле потратили 16 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-11T16:02:39+03:00

Площадь убранной территории составила около 63 тысяч кв. м

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Ликвидация несанкционированной свалки на улице Железнодорожной в Туле обошлась региональному бюджету в 16 млн рублей. Мусор здесь копился годами. Отходы, в том числе строительные, на поле сбрасывали неизвестные.

Подрядная организация выполнила работы в течение месяца. Перед этим провели геодезическое исследование, что определить площадь складирования мусора и его объемы.

В итоге с несанкционированной свалки вывезли 30 тысяч кубометров мусора. Площадь убранной территории составила около 63 тысяч кв. м. Сейчас на месте свалки – чистое поле.

Теперь здесь повесили камеру видеонаблюдения. В дальнейшем появится и шлагбаум.

ИСТОЧНИК KP.RU