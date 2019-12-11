2019-12-11T16:07:13+03:00
Общество

Школы, детские сады, объекты ЖКХ: на что направят бюджетные деньги в Туле

Депутаты утвердили бюджет Тулы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Бюджет Тулы на 2020 год станет вновь социально ориентированным. Его утвердили на внеочередном заседании Тульской городской Думы.

Социальные расходы составят 60% бюджета. Помимо зарплат средства потратят на строительство и капремонт школ и детских садов, объектов ЖКХ.

В перечне грядущего строительства около 40 объектов – это 3 модульных детских сада, 2 школы, несколько спортобъектов, станция обезжелезивания, объекты водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

В следующем году в городе появятся более 2 тысяч умных светильников. Они будут работать в зависимости от времени года, суток, естественного света.

Большие расходы предусмотрены и на дорожное хозяйство. Более 90% процентов расходов бюджета запланированы на муниципальные программы.

Отличие принятого бюджета от предыдущих в том, что в нем предусмотрена большая инвестиционная составляющая, в совокупности порядка 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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