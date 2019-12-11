"Оранжево-красное облако над Тулой": КМЗ будут жестче контролировать
Глава региона Алексей Дюмин попросил руководителя межрегионального управления Росприроднадзора Александра Богуша обеспечить контроль над Косогорским металлургическим заводом в «ручном» режиме, проанализировать результаты производственного экологического контроля.
На совещании по вопросам обеспечения экологической безопасности региона было отмечено, что на предприятие жалуются туляки. В частности, их беспокоят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, образование и распространение над Тулой оранжево-красного облака.
Губернатор сказал гендиректору ПАО «КМЗ» Сергею Кирееву, что проблему необходимо решить максимально оперативно.
ИСТОЧНИК KP.RU