"Оранжево-красное облако над Тулой": КМЗ будут жестче контролировать

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-11T15:26:46+03:00

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Глава региона Алексей Дюмин попросил руководителя межрегионального управления Росприроднадзора Александра Богуша обеспечить контроль над Косогорским металлургическим заводом в «ручном» режиме, проанализировать результаты производственного экологического контроля.

На совещании по вопросам обеспечения экологической безопасности региона было отмечено, что на предприятие жалуются туляки. В частности, их беспокоят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, образование и распространение над Тулой оранжево-красного облака.

Губернатор сказал гендиректору ПАО «КМЗ» Сергею Кирееву, что проблему необходимо решить максимально оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU