Промышленные предприятия Тульской области потратят более шести млрд рублей на экологию
36 крупных промышленных предприятий до 2021 года на природоохранные мероприятия потратят 6,43 млрд рублей. Об этом говорили на совещании по вопросам обеспечения экологической безопасности региона.
- При дальнейшем технологическом обновлении предприятий нужно делать упор на экологизацию промышленности, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Уходить от распространённых, но уже устаревших технических решений. Применять в производстве более современные и эффективные технологии.
До 1 июня 2020 года министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову поручено со всеми предприятиями привести их планы природоохранных мероприятий до 2024 года в соответствие современным требованиям и новым тенденциям.
ИСТОЧНИК KP.RU