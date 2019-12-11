Промышленные предприятия Тульской области потратят более шести млрд рублей на экологию

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-11T15:03:39+03:00

Вопрос нагрузки промышленных предприятий на окружающую среду актуален для Тулы, Суворовского, Щекинского районов, Новомосковска, Алексина и Ефремова

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36 крупных промышленных предприятий до 2021 года на природоохранные мероприятия потратят 6,43 млрд рублей. Об этом говорили на совещании по вопросам обеспечения экологической безопасности региона.

- При дальнейшем технологическом обновлении предприятий нужно делать упор на экологизацию промышленности, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Уходить от распространённых, но уже устаревших технических решений. Применять в производстве более современные и эффективные технологии.

До 1 июня 2020 года министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову поручено со всеми предприятиями привести их планы природоохранных мероприятий до 2024 года в соответствие современным требованиям и новым тенденциям.

ИСТОЧНИК KP.RU