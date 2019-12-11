В Тульской области сотрудник клининговой компании украл сигареты на 800 тысяч рублей
Ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима
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35-летний житель республики Узбекистан признан виновным в краже. Будучи работником клининговой компании он вынес табачные изделия различных марок с территории распределительного центра АО «Тандер» в поселке Иншинский. Ущерб составил более чем 800 тысяч рублей.
Прокуратура Ленинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU