2019-12-11T14:29:13+03:00
Происшествия

Трое жителей Тульской области попались на краже металлических секций забора

Мужчин проверяют на причастность к другим возможным кражам
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске трое мужчин украли металлические секции забора, огораживающего одну из дач на окраине города. В дальнейшем они планировали их продать.

Полицейские выяснили, что к краже причастны 31-летний безработный ранее судимый местный житель и его 35-летний и 30-летний безработные подельники. Все мужчины изобличены в краже и доставлены в отдел МВД для разбирательства.

Мужчин проверяют на причастность к другим возможным кражам на территории дачных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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