Трое жителей Тульской области попались на краже металлических секций забора
Мужчин проверяют на причастность к другим возможным кражам
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В Новомосковске трое мужчин украли металлические секции забора, огораживающего одну из дач на окраине города. В дальнейшем они планировали их продать.
Полицейские выяснили, что к краже причастны 31-летний безработный ранее судимый местный житель и его 35-летний и 30-летний безработные подельники. Все мужчины изобличены в краже и доставлены в отдел МВД для разбирательства.
Мужчин проверяют на причастность к другим возможным кражам на территории дачных участков.
ИСТОЧНИК KP.RU