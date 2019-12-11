Житель Тульской области умыкнул с городской елки шар, чтобы подарить жене
Купить подарок в магазине он не мог из-за позднего времени
Фото: Алексей ФОКИН
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В г. Щёкино мужчина снял с ветки городской новогодней ёлки большой новогодний шар и попытался скрыться. В этот момент его увидели сотрудники ППС. Заметив наряд полиции, он ускорил шаг и начал убегать.
Патрульные догнали мужчину, при проверке выяснилось, что злоумышленник похитил новогоднее украшение, которое, предположительно, хотел подарить супруге. Купить подарок в магазине он не мог из-за позднего времени.
46-летний безработный местный житель признался в совершении кражи. У него изъято похищенное. В полиции выясняют детали и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU