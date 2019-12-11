Житель Тульской области умыкнул с городской елки шар, чтобы подарить жене

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-11T12:40:28+03:00

Купить подарок в магазине он не мог из-за позднего времени

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В г. Щёкино мужчина снял с ветки городской новогодней ёлки большой новогодний шар и попытался скрыться. В этот момент его увидели сотрудники ППС. Заметив наряд полиции, он ускорил шаг и начал убегать.

Патрульные догнали мужчину, при проверке выяснилось, что злоумышленник похитил новогоднее украшение, которое, предположительно, хотел подарить супруге. Купить подарок в магазине он не мог из-за позднего времени.

46-летний безработный местный житель признался в совершении кражи. У него изъято похищенное. В полиции выясняют детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU