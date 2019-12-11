Туляков приглашают в путешествие по временам года

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-11T12:20:17+03:00

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12 декабря в Мемориальном музее Н.И. Белобородова откроется выставка фоторабот Анны Краснобаевой «Времена года». Посетители увидят более 30 работ, на которых изображена тульская природа в различных ее состояниях. Украсит вернисаж выступление юных музыкантов-студентов Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского.

Анна Краснобаева занимается фотографией более 30 лет. Ей мастерски удаётся запечатлеть красоты Тульского края, неповторимый колорит природы, а также образы своих земляков. Выставка будет работать до 24 января 2020 года.

Вход на вернисаж свободный.

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU