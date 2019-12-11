В Туле будут искать пьяных за рулем и нарушителей правил перевозки детей
Под прицелом окажутся и пешеходы
Фото: Алексей ФОКИН
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Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле в областном центре проведут ряд мероприятий.
14 декабря состоится рейд "Маленький пассажир-большая ответственность" в целях профилактики аварийности и снижения уровня ДТП с участием детей-пассажиров.
15 декабря проведут рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных водителей за рулем.
Кроме того, сотрудники ДПС с 9 по 22 декабря проводят рейд «Внимание, пешеход!» в целях профилактики аварийности с участием пешеходов на территории областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU