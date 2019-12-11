МЧС предупредило туляков о тумане

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-11T11:33:06+03:00

Жителей призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями

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Днем 11 декабря на территории Тульской области сохранится туман с видимостью 200-700 м, местами 100 м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС и происшествий нужно сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU