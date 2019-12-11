Туляки могут сообщить о нарушении закона в военную прокуратуру Западного военного округа

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-11T11:07:28+03:00

Обратиться можно будет лично и в электронной форме

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12 декабря с 12.00 до 20.00 туляки могут обратиться в военную прокуратуру Западного военного округа. В этот день пройдет общероссийский прием граждан.

Обратиться с заявлением о нарушении закона можно любым доступным способом. Например, лично по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 4, телефон (факс) 8(812) 494-23-30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Кроме того возможно направление обращений в электронной форме по электронному адресу: vp _ zvo@gvp.rsnet.ru.

Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях также можно в военной прокуратуре Тульского гарнизона: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 13, тел. (4872) 50-52-48.

ИСТОЧНИК KP.RU