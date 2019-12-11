Туляки могут сообщить о нарушении закона в военную прокуратуру Западного военного округа
12 декабря с 12.00 до 20.00 туляки могут обратиться в военную прокуратуру Западного военного округа. В этот день пройдет общероссийский прием граждан.
Обратиться с заявлением о нарушении закона можно любым доступным способом. Например, лично по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 4, телефон (факс) 8(812) 494-23-30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Кроме того возможно направление обращений в электронной форме по электронному адресу: vp _ zvo@gvp.rsnet.ru.
Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях также можно в военной прокуратуре Тульского гарнизона: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 13, тел. (4872) 50-52-48.
ИСТОЧНИК KP.RU