Туляки стали призерами Чемпионата ЦФО России по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-11T09:58:14+03:00

Соревнования прошли с 4 по 9 декабря в Брянске

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Мужская сборная Тулы и Тульской области по пауэрлифтингу стала призером Чемпионата ЦФО России по пауэрлифтингу. Команда заняла второе место.

Роман Митрохин, Денис Семёнов, Иван Бражников, Максим Рогов, Сергей Титов, Семен Оськин и Евгений Шаталов выполнили норматив мастера спорта России по паурлифтингу.

Павел Грудинин в весовой категории 120 кг+ стал серебряным призёром, Рогов Максим в весовой категории 105 кг стал бронзовым призёром.

Тренируют спортсменов Иван Федотов, Виктор Ефимов, Николай Казанцев, Никита Макеев и Александр Ивегеш.

Чемпионат ЦФО России по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью классическому) прошли в Брянске с 4 по 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU