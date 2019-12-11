Туляки стали призерами Чемпионата ЦФО России по пауэрлифтингу
Мужская сборная Тулы и Тульской области по пауэрлифтингу стала призером Чемпионата ЦФО России по пауэрлифтингу. Команда заняла второе место.
Роман Митрохин, Денис Семёнов, Иван Бражников, Максим Рогов, Сергей Титов, Семен Оськин и Евгений Шаталов выполнили норматив мастера спорта России по паурлифтингу.
Павел Грудинин в весовой категории 120 кг+ стал серебряным призёром, Рогов Максим в весовой категории 105 кг стал бронзовым призёром.
Тренируют спортсменов Иван Федотов, Виктор Ефимов, Николай Казанцев, Никита Макеев и Александр Ивегеш.
Чемпионат ЦФО России по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью классическому) прошли в Брянске с 4 по 9 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU