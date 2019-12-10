В Тульской области за взятку сотруднику ГИБДД мужчина заплатит более двух млн рублей
В Донском в местном отделении мужчина пытался обменять иностранное национальное водительское удостоверение на российское без сдачи экзаменов. Для этого он обратился к старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы.
Мужчина предложил сотруднику Госавтоинспекции 90 тысяч рублей в обмен на фальсификацию результатов теоретического и практического экзаменов для себя и двух братьев.
Полицейские отказался от предложения принять взятку и разъяснил, что это уголовно-наказуемо.
Но, спустя две недели, мужчина снова пришёл в служебный кабинет и вновь предложил ему взятку. Сотруднику Госавтоинспекции отказался, после чего в дело вмешались сотрудники подразделения экономической безопасности ОМВД России по г. Донскому.
Суд признал мужчину виновным в даче взятки и назначил ему штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU