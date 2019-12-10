2019-12-10T17:58:50+03:00
Происшествия

В Тульской области за взятку сотруднику ГИБДД мужчина заплатит более двух млн рублей

Мужчина предлагал 90 тысяч рублей в обмен на фальсификацию результатов экзаменов
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В Донском в местном отделении мужчина пытался обменять иностранное национальное водительское удостоверение на российское без сдачи экзаменов. Для этого он обратился к старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы.

Мужчина предложил сотруднику Госавтоинспекции 90 тысяч рублей в обмен на фальсификацию результатов теоретического и практического экзаменов для себя и двух братьев.

Полицейские отказался от предложения принять взятку и разъяснил, что это уголовно-наказуемо.

Но, спустя две недели, мужчина снова пришёл в служебный кабинет и вновь предложил ему взятку. Сотруднику Госавтоинспекции отказался, после чего в дело вмешались сотрудники подразделения экономической безопасности ОМВД России по г. Донскому.

Суд признал мужчину виновным в даче взятки и назначил ему штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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