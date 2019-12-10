СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-10T16:48:56+03:00

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В цыганском поселении поселка Плеханово нашли очередные врезки в централизованную сеть водоснабжения. Сотрудники АО «Тулагорводоканал» отключили 3 самовольно подключенных дома.

Кроме этого, обнаружили 3 незаконных вмешательства в работу счетчиков. Это грозит нарушителям применением повышающего коэффициента при расчете платы за холодное водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU