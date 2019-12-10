2019-12-10T16:29:57+03:00
Общество

В Тульской области из-за ошибок УК остались без отопления два дома

Организации получили предписания об устранении нарушений
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Жительница Узловой пожаловалась на отсутствие отопления в домах № 9 и 34 по ул. Горького. Ее обращение было озвучено на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.

По поручению главы региона Алексея Дюмина представители администрации Узловского района и ГЖИ Тульской области 5 декабря выехали на место, чтобы разобраться в проблеме.

Оказалось, что при подготовке к отопительному сезону на двух домах УК допустили несколько ошибок. Управляющие компании «Профсервис» и «Жилфонд» получили предписания об устранении нарушений. До 15 декабря работы будут выполнены, жители получат тепло в квартиры.

Губернатор поручил ускорить процесс и решить проблему с отоплением раньше обозначенного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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