«Тульский пивзавод» представил участникам расширенного совещания по экологии проекты по улучшению окружающей среды

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-10T15:52:57+03:00

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Эксперты тульского завода приняли участие в межрегиональном расширенном совещании Комитета по природопользованию и экологии Союза «Тульская Торгово-промышленная палата» «Национальный проект «Экология». Зеленая экономика. Энергоэффективность и ресурсосбережение». Участниками встречи стали представители профильных государственных учреждений, бизнесмены, ведущие эксперты экологи России и региона. Они обсудили вопросы экологической безопасности Тульской области: снижения выбросов парниковых газов, ресурсосбережения, рационального водопользования, обращения с отходами производства и потребления.

Представители завода поделились опытом реализации проектов в области экологии. На производстве компании в Туле, как и на всех площадках «Балтики», вопросам окружающей среды и использования энергосберегающих технологий уделяют особое внимание. Компания следует модели бизнеса, основанной на принципах экономики замкнутого цикла. Меняет линейные подходы к работе с упаковкой, энергоресурсами и отходами. Все изменения происходят в соответствии с программой устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», которая запущена в июне 2017 года. Программа включает четыре стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, – НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов.

Один из целевых показателей программы устойчивого развития – на 30% снизить углеродный след готовой продукции. Для этого компания внедряет инновации на всех этапах жизненного цикла пенного напитка: от выведения инновационных сортов ячменя, использования более экологичных удобрений до нововведений в упаковке, построения более эффективной логистики и экологичного охлаждения готовой продукции, кроме того, инициирует раздельный сбор отходов среди жителей городов.

В 2019 году компания продолжает проект по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу». С каждым годом география проекта расширяется и охватывает около 50 городов России. Компанией и ее партнерами передано на переработку более 55 000 тонн отходов. Например, стекло направляется на переплавку для использования в производстве новых бутылок, ПЭТ-отходы - переработчикам ПЭТ.

На тульском филиале с 2014 года работают собственные биологические локальные очистные сооружения (БЛОС) для очистки производственно–бытовых стоков, мощностью 6500 метров куб/сутки. Уникальность современного комплекса БЛОС, заключается не только в высокой степени очистки сточных вод, стабильности процесса, его надежности и безопасности, но и в том, что комплекс оснащен энергосберегающим оборудованием и установкой по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков и используется как альтернативный источник энергии, позволяющий экономить природный газ.

Система энергоменджмента в компании внедрена по методологии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) и сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 50001.

Ирина Стихарева, менеджер по экологии и рециклингу : «Раздельный сбор отходов упаковки и их переработка – важный этап борьбы с загрязнением окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. Это то, что может сделать каждый из нас – главное желание и самодисциплина. Для тех, кто неравнодушен к проблемам экологии, раздельный сбор становится образом мышления, частью повседневной жизни. Мы установили контейнеры для алюминиевой банки, бумаги, картона, ПЭТ-бутылок не только на территории предприятия, но и на специальной площадке перед входом в здание. Очень приятно, что в них сдают отходы на переработку не только наши сотрудники, но и жители ближайших микрорайонов».

ИСТОЧНИК KP.RU