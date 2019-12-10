2019-12-10T16:31:32+03:00
Звезды

В Туле планируют продать Дом губернатора

Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле планируют продать Дом губернатора. Такой вывод можно сделать из опубликованного в группе «Тула ушедшего века» ответа на запрос от ГУК ТО «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

- После утверждения Инспекцией Тульской области по охране объектов культурного наследия, в целях привлечения инвесторов для проведения реставрационных работ, министерством имущественных и земельных отношений Тульской области планируется провести открытый конкурс по продаже указанного объекта, - говорится в ответе от ГУК ТО ЦОИПИК.

Отметим, что здание по ул. Свободы, 52 является объектом культурного наследия регионального значения. Тульские активисты выступают против его продажи, отмечая, что это станет «смертным приговором зданию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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