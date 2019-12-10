2019-12-10T15:11:40+03:00
Здоровье

Более пяти тысяч жителей Тульской области заболели гриппом и ОРВИ

Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии
Мария ВЛАСОВА
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5 509 жителей Тульской области заболели гриппом и ОРВИ. Статистику зарегистрированных случаев за прошлую неделю приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

Со 2 по 8 декабря в связи со снижением посещаемости из-за ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 15 классах 12 школ и 5 группах 5 детских садов.

На данный момент циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Получить консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ туляки могут в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-30-77, 37-48-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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