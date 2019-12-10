Более пяти тысяч жителей Тульской области заболели гриппом и ОРВИ
5 509 жителей Тульской области заболели гриппом и ОРВИ. Статистику зарегистрированных случаев за прошлую неделю приводит региональное Управление Роспотребнадзора.
Со 2 по 8 декабря в связи со снижением посещаемости из-за ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 15 классах 12 школ и 5 группах 5 детских садов.
На данный момент циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
Получить консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ туляки могут в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-30-77, 37-48-32.
ИСТОЧНИК KP.RU