СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-10T14:49:37+03:00

В этот день состоится проверка системы централизованного оповещения населения

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11 декабря туляки услышат звучание электросирен. В этот день с 10.00 будет проводиться плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тульской области.

ГУ МЧС России по Тульской области просит жителей соблюдать порядок и спокойствие. Мероприятия являются учебными.

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного вещания и прослушать информационное сообщение.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU