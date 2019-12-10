11 декабря туляки услышат звучание электросирен
11 декабря туляки услышат звучание электросирен. В этот день с 10.00 будет проводиться плановая комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тульской области.
ГУ МЧС России по Тульской области просит жителей соблюдать порядок и спокойствие. Мероприятия являются учебными.
Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного вещания и прослушать информационное сообщение.
О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.
ИСТОЧНИК KP.RU