В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку
Ущерб составил 5 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В Алексине из парикмахерского салона на ул. Энгельса пропала выручка. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей. Заявление о краже поступило в дежурную часть.
Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали бывшую работницу салона. 44-летняя местная жительница призналась в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU