В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-10T14:12:12+03:00

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В Алексине из парикмахерского салона на ул. Энгельса пропала выручка. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей. Заявление о краже поступило в дежурную часть.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали бывшую работницу салона. 44-летняя местная жительница призналась в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU