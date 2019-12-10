2019-12-10T14:12:12+03:00
Происшествия

В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку

Ущерб составил 5 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алексине из парикмахерского салона на ул. Энгельса пропала выручка. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей. Заявление о краже поступило в дежурную часть.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали бывшую работницу салона. 44-летняя местная жительница призналась в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка
Жительницу Тульской области обокрал на 35 тысяч рублей сожитель
Туляк отсудил у компании более 70 тысяч рублей за сломанный телефон
Погода в Туле 10 декабря: облачно с прояснениями и + 2 градуса
В Тульской области будут курсировать такси исключительно желтого цвета
В Туле на ул. Л.Толстого девушка угодила под колеса «Рено»
В Тульской области предприятия выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
Что юные туляки просят Деда Мороза положить под елку
В Туле на ул. Ф. Энгельса не поделили дорогу две иномарки
В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди
Три тысячи пряников Тульская область отправила детям Донбасса
Туляки выберут самые креативные елки
В новогоднюю ночь для туляков выступит группа «Банд’Эрос»