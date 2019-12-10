2019-12-10T12:42:16+03:00
Происшествия

Жительницу Тульской области обокрал на 35 тысяч рублей сожитель

Безработный, ранее судимый за имущественные преступления мужчина задержан
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница поселка Краснолесский лишилась 20 тысяч рублей и золотых ювелирных изделий. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей. Ценности хранились у нее дома. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что кражу совершил 30-летний сожитель заявительницы. Безработный, ранее судимый за имущественные преступления мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку
В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка
Туляк отсудил у компании более 70 тысяч рублей за сломанный телефон
Погода в Туле 10 декабря: облачно с прояснениями и + 2 градуса
В Тульской области будут курсировать такси исключительно желтого цвета
В Туле на ул. Л.Толстого девушка угодила под колеса «Рено»
В Тульской области предприятия выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
Что юные туляки просят Деда Мороза положить под елку
В Туле на ул. Ф. Энгельса не поделили дорогу две иномарки
В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди
Три тысячи пряников Тульская область отправила детям Донбасса
Туляки выберут самые креативные елки
В новогоднюю ночь для туляков выступит группа «Банд’Эрос»