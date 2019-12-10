Жительницу Тульской области обокрал на 35 тысяч рублей сожитель
Безработный, ранее судимый за имущественные преступления мужчина задержан
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Жительница поселка Краснолесский лишилась 20 тысяч рублей и золотых ювелирных изделий. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей. Ценности хранились у нее дома. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.
Правоохранители выяснили, что кражу совершил 30-летний сожитель заявительницы. Безработный, ранее судимый за имущественные преступления мужчина задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU