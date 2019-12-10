Туляк отсудил у компании более 70 тысяч рублей за сломанный телефон
Суд взыскал более 70 тысяч рублей с ООО «Сеть Связной». В апреле 2018 года мужчина купил в магазине «Евросеть» мобильный телефон за 14 440 рублей и защитное стекло стоимостью 1 267 рублей. Гарантия на него составляла 12 месяцев.
За этот год телефон сломался. Покупатель обратился к ответчику с претензией о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, уплаченных за товар. Но средства так и не получил.
Суд решил взыскать с ООО «Сеть Связной» в пользу мужчины уплаченную сумму за товар, стоимость защитного стекла и допобслуживания, проценты по кредитному договору, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф. Всего - 71 140 рублей. В свою очередь мужчина должен вернуть сам телефон и защитное стекло.
Также компанию обязали в бюджет Тулы выплатить государственную пошлину в размере 2 604 рублей, сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU