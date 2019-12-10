В Тульской области будут курсировать такси исключительно желтого цвета

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-10T11:42:59+03:00

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В Тульской области начнут курсировать такси исключительно желтого цвета. Машины другого цвета будут считаться признаком нелегальной таксомоторной деятельности.

Требования к единой цветовой гамме кузова в Тульской области были введены еще с 1 июля. Однако действовало соглашение о взаимодействии в сфере перевозок легковым такси между правительством Тульской области и правительством Орловской области.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории тульского региона, получали разрешение на таксомоторную деятельность в Орловской области, а фактически работали в Туле.

В настоящий момент соглашение расторгнуто. С 9 декабря 2019 года разрешения на таксомоторную деятельность, выданные уполномоченными органами Тульской и Орловской областей, являются действительными лишь на территории, где выданы эти разрешения. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области выдает разрешения исключительно на автомобили желтого цвета. Действительны ранее выданные разрешения на такси белого цвета (до окончания действия разрешения). Справочный телефон по вопросам деятельности легкового такси на территории Тульской области: 8-920-777-55-99.

ИСТОЧНИК KP.RU