2019-12-10T11:24:37+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Л.Толстого девушка угодила под колеса «Рено»

Она получила различные травмы и обратилась в больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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9 декабря в 07.20 в Туле на ул. Л.Толстого произошло ДТП. 63-летний мужчина на автомобиле «Рено Каптюр» наехал на пешехода, 25-летнюю девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила различные травмы и обратилась в больницу. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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