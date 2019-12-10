2019-12-10T11:04:15+03:00
Экономика

В Тульской области предприятия выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате

В правительстве региона обсудили ликвидацию задолженности по заработной плате на предприятиях
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 60 организациях Тульской области выплатили работникам более 200 млн рублей. Эти деньги пошли на погашение долгов по зарплате. В том числе в полном объеме - в 29 организациях в сумме более 50 млн рублей. Об этом говорили 9 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

За 11 месяцев общий объем задолженности по зарплате в регионе сократился на 107 млн рублей. Однако 6 действующих организаций имеют долги. Самым крупным из действующих должников является АО «Гормаш-Щит» (Тула). На долю этой организации приходится почти половина задолженности по области.

Остальная задолженность приходится на организации, оказывающие услуги ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку
В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка
Жительницу Тульской области обокрал на 35 тысяч рублей сожитель
Туляк отсудил у компании более 70 тысяч рублей за сломанный телефон
Погода в Туле 10 декабря: облачно с прояснениями и + 2 градуса
В Тульской области будут курсировать такси исключительно желтого цвета
В Туле на ул. Л.Толстого девушка угодила под колеса «Рено»
Что юные туляки просят Деда Мороза положить под елку
В Туле на ул. Ф. Энгельса не поделили дорогу две иномарки
В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди
Три тысячи пряников Тульская область отправила детям Донбасса
Туляки выберут самые креативные елки
В новогоднюю ночь для туляков выступит группа «Банд’Эрос»