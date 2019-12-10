В Тульской области предприятия выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-10T11:04:15+03:00

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В 60 организациях Тульской области выплатили работникам более 200 млн рублей. Эти деньги пошли на погашение долгов по зарплате. В том числе в полном объеме - в 29 организациях в сумме более 50 млн рублей. Об этом говорили 9 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

За 11 месяцев общий объем задолженности по зарплате в регионе сократился на 107 млн рублей. Однако 6 действующих организаций имеют долги. Самым крупным из действующих должников является АО «Гормаш-Щит» (Тула). На долю этой организации приходится почти половина задолженности по области.

Остальная задолженность приходится на организации, оказывающие услуги ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU