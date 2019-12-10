Что юные туляки просят Деда Мороза положить под елку
В этом году их опустили в новогодний почтовый ящик уже более 500 человек
Фото: Пресс-служба УФПС Тульской области
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Жители Тулы и Тульской области продолжают отправлять письма Деду Морозу. В этом году их опустили в новогодний почтовый ящик уже более 500 человек.
Письма активно пишут воспитанники детских садов, школьники младших классов. В сопровождении педагогов большими группами приходят в почтовые отделения, чтоб опустить заветное письмо в почтовый ящик.
Юные тулячки просят Деда Мороза положить под елку куклы и платья, а мальчики хотят получить в подарок машинки и роботов.
ИСТОЧНИК KP.RU