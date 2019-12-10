В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди
Причина пожара устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 декабря в деревне Александровка Заокского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на ул. Мичурина поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:38.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 13 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 14 минут.
В результате происшествия пострадали люди, деревянный дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU