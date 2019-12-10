2019-12-10T09:55:08+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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10 декабря в деревне Александровка Заокского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре на ул. Мичурина поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:38.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 13 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 14 минут.

В результате происшествия пострадали люди, деревянный дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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