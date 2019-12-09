Три тысячи пряников Тульская область отправила детям Донбасса

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-09T17:59:51+03:00

Это 1 тонна сладостей в специальных новогодних упаковках

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9 декабря 3 тысячи пряников отправили из Тулы в Луганскую и Донецкую области. Такое поручение дал глава региона Алексей Дюмин.

1 тонна сладостей в специальных новогодних упаковках поступила в Донской спасательный центр МЧС России в Ростове-на-Дону. Здесь формируется основная гуманитарная колонна из разных регионов страны.

Отметим, что туляки несколько лет подряд отправляют гостинцы в Донбасс под Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU