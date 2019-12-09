В новогоднюю ночь для туляков выступит группа «Банд’Эрос»
Концерт коллектива состоится в новогоднюю ночь
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Туле на площади Ленина выступит группа «Банд’Эрос». Концерт состоится в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Первый Тульский».
Отметим, что праздничная программа на площади Ленина стартует в 23.00 31 декабря и продлится до 03.00 1 января.
В музыкальных номерах и постановках примут участие тульские коллективы и исполнители, а также известные российские артисты. На Казанской набережной в новогоднюю ночь будут транслировать новогодние «огоньки» разных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU