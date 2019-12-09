Туляки заплатили более трех млн рублей за самовольные подключения к газовым сетям

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-09T16:35:44+03:00

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Более 3 млн рублей жители Тульской области заплатили за самовольные подключения к газовым сетям. Именно в такую сумму поставщик газа оценил материальный ущерб с начала года.

Специалисты обнаружили 56 незаконных врезок. Все самовольные подключения были ликвидировали, в правоохранительные органы направили заявления в отношении нарушителей.

В частности, на ул. Гоголя в Ефремове отключили от газа дом за задолженность в размере более 30 тысяч рублей. Но вместо оплаты долга, собственник кустарным способом смонтировал полиэтиленовый трубопровод, которой врезал в действующий газопровод. В конечном итоге незаконные действия для нарушителя выльются в сумму свыше 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU