Обманутые вкладчики из Тульской области смогут восстановить нарушенные права
Депутаты Собрания Новомосковска приняли решение о внесении в Тульскую областную Думу проекта закона.
Предполагается, что законопроект позволит восстановить нарушенные права пострадавших вкладчиков по договорам инвестиционного вклада, имеющих право получить свой вклад в виде жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого не завершено либо не осуществлено.
В пояснительной записке сообщается, что законопроектом предусматривается регулирование порядка взаимодействия инвесторов с пострадавшими вкладчиками, а также устанавливаются условия восстановления нарушенных прав пострадавших вкладчиков. Принятие закона не потребует финансирования из бюджета области.
ИСТОЧНИК KP.RU