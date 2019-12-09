Обманутые вкладчики из Тульской области смогут восстановить нарушенные права

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-09T16:21:55+03:00

Сообщается, что принятие закона не потребует финансирования из бюджета области

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Депутаты Собрания Новомосковска приняли решение о внесении в Тульскую областную Думу проекта закона.

Предполагается, что законопроект позволит восстановить нарушенные права пострадавших вкладчиков по договорам инвестиционного вклада, имеющих право получить свой вклад в виде жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого не завершено либо не осуществлено.

В пояснительной записке сообщается, что законопроектом предусматривается регулирование порядка взаимодействия инвесторов с пострадавшими вкладчиками, а также устанавливаются условия восстановления нарушенных прав пострадавших вкладчиков. Принятие закона не потребует финансирования из бюджета области.

ИСТОЧНИК KP.RU