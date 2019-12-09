В Тульской области главный инспектор налоговой попался на взятке
Главный государственный налоговый инспектор УФНС №5 в Щекино задержан за получение взятки в особо крупных размерах и махинации с государственными документами.
Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении нарушителя.
По предварительным данным, налоговый инспектор получил взятку в размере 150 000 рублей за незаконное снижение суммы налоговой задолженности для индивидуального предпринимателя.
Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области совместно с отделом собственной безопасности УФНС России по Тульской области.
В настоящий момент устанавливаются все детали, причины и обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU