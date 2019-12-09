В Тульской области главный инспектор налоговой попался на взятке

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-09T16:14:38+03:00

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Главный государственный налоговый инспектор УФНС №5 в Щекино задержан за получение взятки в особо крупных размерах и махинации с государственными документами.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении нарушителя.

По предварительным данным, налоговый инспектор получил взятку в размере 150 000 рублей за незаконное снижение суммы налоговой задолженности для индивидуального предпринимателя.

Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области совместно с отделом собственной безопасности УФНС России по Тульской области.

В настоящий момент устанавливаются все детали, причины и обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU