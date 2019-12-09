Результат матча между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо» могут аннулировать

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-09T15:06:41+03:00

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Результат матча «Арсенал» - «Динамо» могут аннулировать. Будут изучены материалы, имеющие отношение к игре. Окончательное решение по данному вопросу на внеочередном заседании примет Исполком РФБ.

Все дело в нарушении правил. 7 декабря «Арсенал» добился победы (82:65). Однако последние очки команда набрала за 6.57 до финальной сирены – счет стал 82:56. За 2 следующие минуты динамовцы записали на свой счет 6 очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Дальше были зафиксированы потери, неточные штрафные, нарушение правил и фолы в атаке.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с участием «Арсенала». В марте 2018 года во время матча в Туле против магнитогорского «Динамо» хозяева на протяжении всей игры старались умышленно нарушать правила. В результате на 33 минуте при счете 59:115 матч был прекращен: на площадке остался лишь один баскетболист «Арсенала». Тогда команда получила предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU