Двое туляков пытались украсть железнодорожные рельсы
Полицейские выясняют обстоятельства покушения на кражу
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Двое туляков пытались украсть железнодорожные рельсы. Для этого они выбрали одну из недействующих веток и приготовили газорежущее оборудование. Но завершить начатое им не удалось: на них обратили внимание сотрудники полиции.
43-летний безработный подозреваемый и его 30-летний подельник были доставлены в отдел для разбирательства. Они признались в содеянном. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства покушения на кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU