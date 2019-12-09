СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-09T14:42:25+03:00

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Двое туляков пытались украсть железнодорожные рельсы. Для этого они выбрали одну из недействующих веток и приготовили газорежущее оборудование. Но завершить начатое им не удалось: на них обратили внимание сотрудники полиции.

43-летний безработный подозреваемый и его 30-летний подельник были доставлены в отдел для разбирательства. Они признались в содеянном. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства покушения на кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU