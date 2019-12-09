Туляк украл из машины сабвуфер и набор инструментов
Но далеко уйти не смог: его задержали полицейские
Изменить размер текста:
Туляк украл из машины сабвуфер, акустический усилитель и набор инструментов. Все эти предметы он достал из багажника ВАЗ-2109, припаркованного на ночь около одного из домов.
Но далеко уйти не смог, его задержали полицейские патрульно-постовой службы. 30-летнего ранее судимого местного жителя доставили его в отдел МВД для разбирательства. Сейчас в полиции выясняют все детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU