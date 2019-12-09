Туляк украл из машины сабвуфер и набор инструментов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-09T14:37:38+03:00

Но далеко уйти не смог: его задержали полицейские

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Туляк украл из машины сабвуфер, акустический усилитель и набор инструментов. Все эти предметы он достал из багажника ВАЗ-2109, припаркованного на ночь около одного из домов.

Но далеко уйти не смог, его задержали полицейские патрульно-постовой службы. 30-летнего ранее судимого местного жителя доставили его в отдел МВД для разбирательства. Сейчас в полиции выясняют все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU