В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадал 25-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-09T14:12:55+03:00

По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением

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8 декабря в 20.40 на 22 км дороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» в Щекинском районе произошло ДТП, 23-летняя девушка на автомобиле «Рено Логан» съехала в правый придорожный кювет. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, девушка не справилась с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. 25-летний молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU