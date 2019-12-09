В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадал 25-летний молодой человек
По предварительной информации, автоледи не справилась с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 декабря в 20.40 на 22 км дороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» в Щекинском районе произошло ДТП, 23-летняя девушка на автомобиле «Рено Логан» съехала в правый придорожный кювет. Затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, девушка не справилась с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. 25-летний молодой человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU