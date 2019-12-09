В Тульской области не поделили дорогу «Лада Ларгус» и «Фольксваген Поло»
В аварии пострадали водитель иномарки и его пассажир
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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6 декабря в 19.33 на 9 км дороги «Тула-Белев» произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «Лада Ларгус» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 29-летнего молодого человека. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажир, 28-летняя девушка. После оказания помощи медики отпустили их домой.
ИСТОЧНИК KP.RU