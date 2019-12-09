2019-12-09T11:52:18+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области пыталась в себе пронести наркотики в колонию

Запрещенные вещества предназначались для ее мужа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Жительница Ефремова пыталась пронести наркотики в колонию внутриполостным способом. Запрещенные вещества предназначались для ее мужа. По предварительным данным, это был героин массой 47 грамм.

35-летнюю женщину задержали Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с сотрудниками УФСИН.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Его грозит ответственность за покушение на сбыт наркотиков.

В дальнейшем, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой, полицейские в присутствии понятых обнаружили еще 2 полимерных свертка с порошкообразным веществом, похожим на наркотик.

Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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