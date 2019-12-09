В тульской области полыхала квартира: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-09T10:59:57+03:00

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9 декабря загорелась квартира в селе Солопенки Алексинского района. Сообщение о пожаре на ул. Победы поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:36.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета.

По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 8 минут.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорело кресло и постельные принадлежности, обгорели стены по всей площади, закоптился потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU